Der Nationale Sicherheitsrat verlängert die Coronamaßnahmen in Belgien bis zum 3. Mai

Damit erfüllte der Sicherheitsrat aus Vertretern der Regierung und den Ministerpräsidenten aus Ländern und Regionen in Brüssel die Erwartungen, denn es galt als sicher, dass die Maßnahmen zum belgischen „Lockdown light“ noch mindestens zwei Wochen länger dauern würden. Die Mitglieder des Sicherheitsrates folgten damit auch dem Rat der Virologen, u.a. von Steven Van Gucht und Marc Van Ranst, nicht zu locker mit dem Virus umzugehen, auch wenn sich ein Trend hin zu einer Entspannung abzeichne.

Eine hochrangige Expertengruppe, die sich mit einer möglichen Rückkehr zur Normalität auseinandersetzt, hatte der belgischen Bundesregierung am Dienstag ihren ersten Bericht vorgelegt, der als Basis für die Sitzung genutzt wurde. Der Nationale Sicherheitsrat wird in seiner nächsten Sitzung in der kommenden Woche zum ersten Mal über eine Exit-Strategie sprechen. Auch hier wird dabei auf Basis dieser Expertengruppe gearbeitet. Auf jeden Fall wird die Rückkehr zur Normalität werde schrittweise erfolgen, z.B. in Sachen Wirtschaft Sektor für Sektor. „Social distancing“ und Homeoffice werden dabei aber wohl noch lange „das neue Normal“ sein.

In ihren Erklärungen der aktuellen Beschlüsse erinnerte Premierministerin Sophie Wilmès (MR - Foto) mehrmals an die Menschen, die derzeit mit den schwierigsten Aufgaben betreut sind, z.B. im Gesundheitswesen oder im Pflegesektor und sie bedankte sich einmal mehr bei ihnen. Sie brach auch eine Lanze für die Polizisten, die die Einhaltung der geltenden Maßnahmen kontrollieren müssen. Auch sie sollte man respektieren, denn sie seien dazu da uns zu schützen. In der kommenden Woche wird der Nationale Sicherheitsrat ein weiteres Mal tagen, um den Fortgang der Dinge zu analysieren.

