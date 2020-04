Deutlich weniger Verkehr im März in Brüssel registriert

Die regionale Brüsseler Mobilitätsbehörde hat den Straßenverkehr in der Hauptstadt im vergangenen Monat mit dem zu normalen Zeiten verglichen, wie die regionale Verkehrsministerin Elke Van den Brandt von den flämischen Grünen (Groen) im Mobilitätsauschuss des Regionalparlaments bekannt gab.

Die Mobilitätsbehörde habe die Verkehrsdichte an einigen Messpunkten an vielbefahrenen Straßentunneln gemessen, so die Ministerin: „Die Schlussfolgerung ist, dass es 55 bis 75 % weniger Verkehr gibt, abhängig von der Stelle, an der gemessen wurde. In den Osterferien allerdings stieg der Verkehr wieder leicht um 3,6 %.