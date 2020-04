Neuer Beförderungsplan der belgischen Bahn und weniger Fracht für den Schienengüterverkehr

„Belgian Rail Freight Forum“ erinnert daran, dass es neben der Coronakrise derzeit viele kostenintensive Probleme gebe unter denen die hier angeschlossenen Bahnunternehmen zu leiden haben: die anhaltenden Bahnstreiks in Frankreich, mehrere Infrastrukturbaustellen auf dem belgischen Schienennetz, die es kostenintensiv und weiträumig zu umfahren gilt, die Schäden, die die Stürme in den vergangenen Monaten auch an der hiesigen Bahninfrastruktur angerichtet haben und anderes mehr.

Und nicht zuletzt verlange auch die Reaktion auf den Klimawandel einiges von den Bahnunternehmen, die sich dazu bereiterklärt haben, ihr Transportvolumen zu erhöhen. In Belgien betrifft dies eine Anhebung des Marktanteils von derzeit 10 % am Güterverkehr auf 16 %, wobei diese Anstiege in anderen EU-Ländern, die die hier aktiven Güterbahnanbieter anfahren, teilweise höher liegen.

„Belgian Rail Freight Forum“-Sprecher Paul Hegge: „Dies ist der einzige Weg, unsere Klimaziele zu erreichen. Es ist schließlich so, dass die Eisenbahn neunmal weniger CO² ausstößt, als der Straßentransport und achtmal weniger Luftverschmutzung. Die Bahn braucht auch sechsmal weniger Energie im Vergleich zum Straßentransport.“ Die belgischen Güterbahnanbieter fordern in diesen Zusammenhängen deutlich mehr Unterstützung von der belgischen Bundesregierung und von der Europäischen Union.