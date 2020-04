Beatmungsgeräte für Covid-19-Patienten: Entwickelt von einer Brüsseler Uni und bei Audi hergestellt

Bald werden Coronapatienten in Brüsseler Krankenhäusern mit Beatmungsapparaten intubiert, die bei der Freien Universität Brüssel (VUB), die flämische Uni in der belgischen Hauptstadt, entwickelt wurden. Auffallend ist hier, dass die Universität dabei Unterstützung bei der hiesigen Automobilindustrie fand. Bei Audi in Brüssel wurden diese Geräte an einem dazu freigemachten Band hergestellt. 50 dieser Apparate werden in diesen Tagen getestet.