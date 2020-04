Premierministerin Wilmès unsichtbar? „Wenn es nötig ist, dann bin ich da. Aber nur dann“

Premierministerin Wilmès ist zumeist dann im Fernsehen zu sehen, wenn der Nationale Sicherheitsrat tagt bzw. im Rahmen der darauf direkt folgenden Pressetermine. Ansonsten tritt sie selten in den Medien auf und gerade dies bringt ihr Kritik ein. Sie sei unsichtbar, heißt es, doch Wilmès verteidigte ihre Arbeitsweis am Donnerstagmorgen gegenüber dem VRT-Sender Radio 1:

„Ich bin heute hier und war gestern bei den TV-Sendern. Ich habe nach dem Sicherheitsrat eine Ansprache gehalten. Ich bin jemand, der kommuniziert, wenn etwas wichtiges gesagt werden muss. Ich verstehe, dass man möchte, dass ich mehr in den Medien anwesend bin, doch es ist viel wichtiger, dass ich arbeite. Ich und mein Team arbeiten sehr viel. Zudem gibt es viele Leute, die zu den Dingen besser Stellung nehmen können.“

„Wenn es nötig ist, dann komme ich zu den Medien, doch nur dann, wenn es notwendig ist“, ergänzte sie danach. „Im Hintergrund arbeiten, ist die echte Arbeit“, so Wilmès, die weiter anführte: „In der föderalen Regierung, aber auch in den Regionen und in den Gemeinden, in den Krankenhäusern und den Altenheimen arbeiten viele Menschen hart gegen das Virus. Es muss kein Wettbewerb sein, wer mehr arbeitet, als die anderen. Viele von und schlagen nicht genug, doch das ist absolut notwendig. Wir sind ein gutes Team und wir arbeiten so gut wie möglich unter diesen schwierigen Umständen.“