Ostende: Nur noch mit Strandpass an die Küste?

In diesem Sommer werden viele Touristen an der Küste erwartet, viele Menschen, die sonst ins Ausland reisen würden, nun aber in ihrem eigenen Land Urlaub machen wollen.

Der Virologe Steven Van Gucht bestätigte in der VRT, dass der Küstentourismus in diesem Sommer nicht so sein wird, wie wir es gewohnt waren. "Wochenenden, an denen alle an die Küste kommen, davon müssen wir uns losreißen, jedenfalls in diesem Sommer. Wir müssen also darüber nachdenken, wie wir das besser organisieren können, so dass die Leute Urlaub machen oder ihre Freizeit genießen können, ohne dass alle am gleichen Ort zur gleichen Zeit zusammentreffen", so Van Gucht. "Wir werden kreativ sein müssen!"