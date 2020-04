Rein juristisch könnten Sie für das Tragen einer Mundmaske auf der Straße in Belgien bestraft werden

Eine absurde Situation, in der Realität wenig wahrscheinlich, aber juristisch möglich: Wer eine Mundmaske auf der Straße trägt, könnte mit einer Geldbuße belangt werden. Die Mundmaske fällt unter das Vermummungsverbot, das so genannte Burkaverbot, in Begien. Dieses Gesetz verbietet den Bürgern seit 2011, ihr Gesicht ganz oder teilweise zu bedecken, so dass sie nicht erkennbar sind.