Coronavirus: 290 Tote und 303 Krankenhauseinweisungen in den letzten 24 Stunden

Von den Verstorbenen starben fast 200 in Altersheimen. Nach Regionen betrachtet, wurden 119 Todesfälle in Flandern, 134 in Wallonien und 37 in Brüssel registriert. Von den insgesamt etwa 5.500 Todesfällen sind 47% im Krankenhaus und 51% in Pflege-/Altersheimen zu verzeichnen.