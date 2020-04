COVID-19 trifft die Geschlechter unterschiedlich - Regierungen sollten Unterschiede berücksichtigen

Die immensen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen dieser Pandemie sind für Frauen stärker spürbar. "Frauen sind an vier Fronten am härtesten betroffen", sagt Luc Cortebeeck, ehemaliger nationaler Vorsitzender der christlichen Gewerkschaft ACV und Direktor der Internationalen Arbeitsorganisation.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) - eine Organisation der Vereinten Nationen, die Arbeits- und Sozialgesetze auf globaler Ebene erlässt - sagt, es gebe keinen Zweifel: Die Ausgangslage der Frauen ist ohnehin schlechter, so dass die Pandemie sie stärker trifft. Frauen verdienen weniger, sparen daher weniger, haben die prekärsten Arbeitsplätze und leben am häufigsten in Armut.

Diese Kluft vergrößert sich noch weiter in einer Krise wie dieser. "Frauen stehen vor allem wegen ihrer Überrepräsentierung im Pflegesektor an vorderster Front", sagt Cortebeeck. Weltweit machen Frauen 70% des Pflegesektors aus, in Belgien sind es sogar mehr als 80%. "Frauen arbeiten auch weltweit am meisten in der informellen Wirtschaft - und sind daher dort nicht geschützt.

"Von den 2 Milliarden Menschen, die weltweit in der informellen Wirtschaft arbeiten, sind 60% Frauen", so Cortebeeck weiter. "Nehmen Sie die Frauen in Bangladesch. 4 Millionen bengalische Frauen arbeiten in der Bekleidungsindustrie. Die ist praktisch zum Stillstand gekommen. Für diese Frauen gibt es keine Arbeit mehr und kein Sicherheitsnetz. 71% weltweit haben keine soziale Sicherheit. Frauen machen auch die meiste unbezahlte Hausarbeit, die jetzt noch zunimmt, und sie leiden in vielen Teilen der Welt am meisten unter dem Lohngefälle."

Mit seinem geringeren Lohngefälle und der besseren sozialen Sicherheit schnidet Belgien besser bezüglich der ungleichen Situation für Männer und Frauen ab. "Auch bei uns besteht das Lohngefälle noch immer", erklärt Cortebeeck. " Es liegt hier bei etwa 10% und ist kleiner als in vielen anderen Ländern. Männer und Frauen können in Belgien mit gleichen Schutzmaßnahmen rechnen, wie z.B. Arbeitslosengeld oder Entschädigung im Krankheitsfall."

Und doch sind auch hierzulande Frauen die Schwächsten, so Dr. Bea Cantillon, Professorin für Sozialpolitik an der Universität Antwerpen. "Wir haben ein Schutzsystem, auf das wir stolz sein können, aber die soziale Sicherheit bleibt an die Arbeit gebunden. Menschen, die Teilzeit arbeiten, sind nur auf Teilzeitbasis geschützt." Diejenigen, die vorübergehend arbeitslos sind, erhalten jetzt 70% ihres normalen Lohns.