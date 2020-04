Gartencenter und Heimwerkermärkte wieder geöffnet

Was die Baumärkte betrifft, so dürfen nur Baumärkte mit einem allgemeinen Sortiment ihre Kunden hereinlassen.

Die Baumärkte mit einem allgemeinen Angebot sind also wieder geöffnet, und an einigen Orten, wie z.B. vor dem Hubo in Schilde (siehe Fotos unten), führte dies zu Warteschlangen am Eingang.

Auch vor dem Brico-Geschäft in Dendermonde warteten die Kunden auf die Öffnungszeit, aber es war dort kein "Run" auf den Baumarkt, wie VRT-Kollegin Sofie Demeyer selbst festgestellt hat.