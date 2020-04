Mehrere Bahnhofsgebäude wegen Rückgang von Fahrgastzahlen ganz oder teilweise geschlossen

In einigen kleineren Bahnhöfen, in denen Fahrkartenschalter und Geschäfte aufgrund der Coronavirus-Krise bereits vorübergehend zu waren, soll nun auch das Bahnhofsgebäude selbst (unter der Woche und/oder am Wochenende) geschlossen haben.

Alle Bahnhöfe, ob groß oder klein, werden dennoch weiterhin auf der Grundlage des Fahrplans der NMBS bedient, betont die belgische Bahn auch noch. Die Fahrgäste könnten ihre Fahrkarten über einen Fahrkartenautomaten (oder über die App oder die Webseite) kaufen und auf dem überdachten Bahnsteig auf ihren Zug warten.