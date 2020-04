Mit Hubarbeitsbühnen gegen die Einsamkeit in Zeiten von Corona

Eine Firma hat für ein paar Tage Hubarbeitsbühnen zur Verfügung gestellt, damit Besucher Familienmitglieder in einem Pflegeheim in Deurne treffen können. Es ist sicher ein ungewöhnlicher Anblick, aber die Initiative hat mehrere Menschen sehr glücklich gemacht. "Es war emotional, wir haben gesehen, dass einige Tränchen geflossen sind", so Ann Lommelen, Direktorin des Koala Deurne-Pflegeheims, gegenüber Reportern. "Wir sehen wieder Hoffnung."