Belgiens Parlament denkt über Datenschutz und Corona-App nach

In mehreren Ländern ist eine solche App, die Menschen informieren und vor der Gefahr einer Coronavirusinfektion warnen kann, bereits im Einsatz. Aber einige Länder nehmen die Datenschutzbestimmungen nicht sehr genau und erlauben der Regierung, die Bürger mit der App individuell zu verfolgen.

Vorläufig hat die Regierung noch nicht beschlossen, eine App zu starten. Doch für den Fall der Fälle legt der Resolutionsvorschlag von Jessika Soors (Grüne) eine Reihe von Umrissen fest. "Die App dient dem Schutz, nicht der Kontrolle. Ihre Verwendung ist immer freiwillig, die Datenspeicherung wird nicht auf einem zentralen Server erfolgen, sondern dezentral und eine genaue und individuelle Verfolgung der Standorte wird nicht möglich sein", so Soors.

In der Zwischenzeit haben etwa hundert belgische Akademiker einen offenen Brief an die belgische Regierung geschrieben und um eine öffentliche Debatte über den Corona-Antrag gebeten.