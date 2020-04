Polizei beendet Corona-Party in Zelzate

Es ist das erste Mal, dass die Polizei eine Feier in Zelzate auflösen muss. "Dies ist eine sehr unglückliche Angelegenheit, vor allem für alle anderen Einwohner der Gemeinde, die die Maßnahmen respektieren und einhalten. Jeder in der Stadtverwaltung weiß auch, was möglich ist und was nicht, also sollte dies sicherlich keine Entschuldigung dafür sein, nicht zu wissen, dass dies nicht möglich war. Wir haben uns sehr um Information und Kommunikation bemüht, und es ist schade, dass es einige Personen gibt, die sich so verhalten."