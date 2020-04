Rekonstruktion: Wie virale Botschaften auf Snapchat letztes Wochenende Jugendliche auf Anderlechter Straßen hetzten

In der Nacht nach Adils Ermordung beginnen die Berichte auch Bilder zu verbreiten, die suggerieren, dass die Situation in Anderlecht eskaliert, während dies in Wirklichkeit (noch) nicht der Fall ist. Das wird erst am nächsten Nachmittag der Fall sein.

In einem anderen auffälligen Snapchat-Film fährt jemand an einem brennenden Lastwagen vorbei. "Es ist Krieg", sagt der Macher des Videos. "Ça commence", "Es geht los", titelt das Video, als ob die Rache auf der Straße begonnen hätte. Nachforschungen der VRT zufolge wurde das Video tatsächlich in Anderlecht, im Stadtteil Peterbos, aufgenommen.

(Bitte lesen Sie unter dem Video weiter!)