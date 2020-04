Weniger Todesfälle und Krankenhauseinweisungen in den letzten 24 Stunden

Im Vergleich zählt Belgien insgesamt bislang sehr viel mehr Coronatote als z.B. Deutschland. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass in diesem Land auch alle Todesfälle in Altersheimen mitgezählt werden, die nur möglicherweise auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Es werden also auch die nicht eindeutig bestätigten Fälle in Altersheimen hinzugerechnet. Manche Todesfälle in Seniorenheimen sind - von Fall zu Fall - lediglich vermutlich auf eine Covid-19-Erkrankung zurückzuführen.