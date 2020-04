Das erste belgische Online-Popfestival findet am kommenden Wochenende statt

Die Initiative zu diesem Festival kommt von einem Kollektiv aus Musikern und Fans, dass sich Artists Unlimited nennt und das Motto in diesen Coronazeiten, die die Musikwelt so wehr beutelt ist denn auch eindeutig: "the show must go ONline!" Mit dabei sind die Konzertsäle Trix in Antwerpen, Vooruit und Handelsbeurs in Gent und Ancienne Belgique in Brüssel.

Mit dabei sind u.a. die Band Absynthe Mindet, der Sänger Sion und die Ex-Hooverphonic-Sängerin Noémie Wolfs. Dazu gehören auch Tessa Dixson, An Pierlé + Koen Gisen, Gregory Frateur, Rare Akuma, Susobrino sowie ein Überraschungsact. Die Tickets kosten 10 € und können ab sofort erworben werden. Ziel ist unter anderem, Musikern und Mitarbeitern in der hiesigen Musikszene Auftritte und Einkommen zu ermöglichen.