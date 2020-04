Soll das Schuljahr in Flandern etwas länger dauern?

Bildungsminister Weyts hatte in einem Interview mit der flämischen Tageszeitung Het Nieuwsblad eine Debatte darüber ausgelöst, ob man nicht in aller Konsequenz tatsächlich bis vielleicht sogar über den 30. Juni hinaus Unterricht anbieten könnte. Zumindest aber könnten in dieser Zeit Klassenräte und Abschlussbesprechungen bzw. Schülerbewertungen stattfinden.

Die Schulen bleiben mindestens 5 Wochen geschlossen, wenn der Sicherheitsrat dies nicht noch einmal im Rahmen seines nächsten Treffens am Ende dieser Woche verlängert. Das bedeutet, dass mindestens 10 % der regulären Schultage verloren gehen. Jetzt, so Weyts, käme es doch darauf an, so viel wie möglich zu unterrichten.

Der flämische Bildungsminister empfiehlt auch, nach diesen Osterferien, den Schulkindern neuen Leerstoff zu bieten, auch wenn die Schulen noch nicht wieder öffnen. Dem pflichten Pädagogen bei, die auch der Ansicht sind, dass dieses Schuljahr, auf welche Weise auch immer, regulär abgeschlossen werden müsse. Das betrifft zum Beispiel die Abschlüsse: Grundschule, Mittelschule, Abitur, Berufsschulabschluss. Doch hier besteht noch Handlungsbedarf auf flämischer Landesebene.