Großes Interesse am Studienfach Epidemiologie an der Antwerpener Universität

An der Universität von Antwerpen (UAntwerpen) steigt in letzter Zeit offenbar das Interesse an Studiengängen zur Epidemiologie oder zur Virologie. Dies schreibt die Tageszeitung Gazet Van Antwerpen in ihrer Montagsausgabe. Die Zahl der Besuche der entsprechenden Rubrik der Webseite der Uni habe sich in kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Das mag auch an der Tatsache liegen, dass einige sehr glaubwürdige Virologen in den letzten Wochen häufig in den Medien Auskunft geben, darunter der hier sehr angesehene Virologe Marc Van Ranst.