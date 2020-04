Belgische Staatssicherheit warnt vor Falschinformationen und russische Einmischung in die Corona-Krise

Eine der Verschwörungstheorien, die im Internet kursieren ist, dass das Corona-Virus aus einer Grippeimpfung hervorgehen soll. Diese Falschmeldung werden von der rechtsextremen flämischen Gruppierung Knights of Flanders verbreitet. Auch andere rechtsextreme Meinungsmacher und Verbünde würden sich an gezielter Desinformation über COVID-19 beteiligen: „Sie benutzen die Corona-Krise, um Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufzuhetzen und die Autorität der belgischen Behörden und Wissenschaftler ins Schwanken zu bringen“, heißt es in dem Bericht.

Das Corona-Virus im Zusammenhang mit der Immigration darstellen sei eine andere Taktik rechtsextremer Bewegungen. Die französischsprachige rechtsextreme Parti National Européen (PNE) verdächtigt das Asylzentrum von Moeskron als Infektionsherd für die Umgebung.