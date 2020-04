Brüsseler Stadtzentrum: bald Tempolimit 20 km/h?

Die Gemeinde Brüssel will die Verkehrsgeschwindigkeit in den Straßen innerhalb des „Kleinen Rings“ auf 20 Kilometer pro Stunde beschränken. Außerdem sollen die Fußgänger in der Innenstadt Vorrang bekommen. Mit einer verkehrsberuhigten Zone will Brüssel ihren Einwohnern in der Coronakrise mehr Bewegungsfreiheit gewähren.