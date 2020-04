Aus für das traditionsreiche Hotel Métropole in Brüssel?

Das 5-Sterne-Hotel Métropole am De Brouckère-Platz in Brüssel (Foto) steht vor dem Aus. Das Hotel hat sich nach Angaben seiner Betreiber noch nicht von den Anschlägen auf Paris und Brüssel 2015 und 2016 erholt und jetzt, im Zuge der Coronakrise, habe sich die wirtschaftliche Lage weiter verschärft. Hinzu kämen noch langwierige Baustellen in der Umgebung und die Tatsache, dass man gerade mit der Stadt Brüssel einen Konflikt bezüglich der erweiterten Fußgängerzone austrage, die auch an diesem Platz eine Anfahrt mit PKW zum Haus erschwere.