Coronakrise: Flämischer Arbeitgeberverband erwartet "wirtschaftliches Blutbad"

Flanderns Wirtschaftsverband Voka bittet die belgische Bundesregierung eindringlich darum, so schnell wie möglich eine Exit-Strategie zu entwickeln, damit die Wirtschaft wieder anlaufen kann. Inzwischen lässt eine Umfrage von Voka erwarten, dass jeder 5. Arbeitgeber in Flandern in Erwägung zu ziehen, Personal zu entlassen.