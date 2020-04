Die Van Eyck-Ausstellung in Gent wird definitiv beendet

Während die „echte“ Ausstellung „Van Eyck. Eine optische Illusion“ schließen muss, ist die virtuelle Form weiter online zu sehen. Dazu gehört auch die Führung durch die Ausstellung durch die Kuratoren, die über die Webseite des flämischen Tourismusamtes zu finden ist. Und alle anderen Veranstaltungen rund um Jan Van Eyck in Gent laufen weiter und wurden bis zum Sommer 2021 verlängert.

Inzwischen erinnert das flämische Tourismusamt daran, dass die virtuellen Rundführungen durch die hiesigen Museen rund um die flämischen Meister weiterlaufen. Das Projekt „The Stay At Home Museum - Your Private Guided Flemish Masters Tours“ hat bisher rund 300.000 Besucher angezogen, die zu rund 50 % aus Belgien und zu 50 % aus insgesamt 44 verschiedenen Ländern weltweit kommen.

Nach Van Eyck in Gent und Brueghel in Brüssel in den vergangenen Wochen geht das Projekt mit Rubens in Antwerpen in diesen Tagen in die dritte Runde! Dann folgt auch noch James Ensor in Ostende. Das dieses Projekt gut ankommt, beweist ein Lob des britischen Rundfunks BBC, wo es heißt: „Best Lockdown Entertainment“.