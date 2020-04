Expertenbericht vorab nach außen gelangt: Lockerungen der Coronamaßnahmen schon ab dem 4. Mai?

Die frankophonen Medien Le Soir und RTBF hatten vorab Einblick in den Berichtsentwurf der „GEES-Arbeitsgruppe“ und meldeten dies am Mittwochvormittag. Laut diesem Bericht könnte es ab dem 4. Mai zu einer schrittweisen Lockerung der Coronamaßnahmen kommen, doch nur dort, wo das sogenannte „social distancing“ umgesetzt werden kann, also der Abstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen.

Das könnten bestimmte Geschäfte sein, z.B. KFZ-Werkstätten oder Fahrradläden. Zudem wird an eine Lockerung der Besuchseinschränkungen gedacht. Demnach könnten Familienbesuche und Besuche von Freunden mit einer Maximalzahl von 10 Personen möglich werden.

Den Unternehmen wird empfohlen, weiterhin so weit wie möglich auf Homeoffice zurückzugreifen, auch wenn die Maßnahmen nach und gelockert werden. Ein weiterer aus dem Bericht zu entnehmender Stichtag ist der 18. Mai. Dann könnten die Schulen teilweise wieder öffnen und zwar für das 6. Schuljahr der Grundschule und für die Abiturjahre. Für eine schrittweise Öffnung der Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen liegen keine Daten vor.

Aber, die Angaben in diesem Bericht sind deutlich unter Vorbehalt zu betrachten und es wird dringend davon abgeraten, dies vorläufig für bare Münze zu nehmen und dahingehend irgendetwas zu planen. Am Freitag tage der Nationale Sicherheitsrat in Brüssel und dieser geben die Resultate seiner Besprechungen anschließend im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt.