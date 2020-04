Kommunalverbände und der Nahverkehr verlangen Deutlichkeit zum Tragen von Mundschutzmasken

Der Verband der flämischen Städte und Gemeinden (VVSG) verlangt von der politischen Ebene Deutlichkeit zum Tragen von Mundschutzmasken. Inzwischen verteilen auch in Flandern einige Kommunen in Eigeninitiative solche Masken an die Bevölkerung. Inzwischen fordern auch die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn und die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB die Einführung einer Maskenpflicht in ihren Bussen und Bahnen.