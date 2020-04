Klinikpersonal bringt Fotos auf Sicherheitskleidung an: "Patienten sehen seit Wochen kein Gesicht"

Mit einer kleinen aber einfachen Idee sorgen Ärzte, das Pflegepersonal und andere Mitarbeiter des Delta-Krankenhauses in Roeselare in der Provinz Westflandern für einen angenehmeren Aufenthalt der Patienten in ihrer Klinik. Sie kleben Fotos von sich selbst auf ihre Schutzanzüge, damit die Patienten erkennen können, wen sie vor sich haben.