Internationale Presse zu den belgischen Corona-Zahlen: "Fast zu ehrlich“

Insbesondere in Deutschland wollten die Medien (Focus, Die Tageszeitung, ARD-Tagesschau und andere) wissen, wie und was genau in Belgien gezählt wird. Die Tagesschau zitierte sogar den VRT-Wissenschaftsjournalisten Koen Wauters: „In Belgien zählen wir auch die Verdachtsfälle. Und Menschen, die in einem Wohn- und Pflegeheim krank geworden sind, in dem andere Bewohner an Corona gestorben sind.“

Der Spiegel erläutert die transparentere Zählmethode und weist darauf hin, dass „der Virologe Steven Van Gucht vor allem die Situation in den Pflegeheimen im Visier hat. Er ist Vorsitzender des nationalen wissenschaftlichen Corona-Ausschusses und in der Krise alles andere als unumstritten.“ Von den Toten in den Altenheimen sei nur ein Drittel eindeutig als Corona-Tote klassifiziert. Zwei Drittel jedoch nur als mögliche Covid-19-Fälle. „Es ist gut möglich, dass Belgien dadurch seine Todeszahlen überschätze“ so wird Van Gucht im Spiegel zitiert.