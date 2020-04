Nur 3 Prozent Belgier sind immun gegen das Coronavirus: „Wir werden lernen müssen, noch lange mit dem Virus zu leben.“

In Schätzungen war man von 10 bis 15 Prozent Immunität in der Bevölkerung ausgegangen: „Drei Prozent ist relativ niedrig. Die Krankheit ist also nicht so ansteckend“, schlussfolgert Pierre Van Damme, Epidemiologe an der Universität: „Die Menschen müssen nahe beieinander sein, um sich anstecken zu können. Wenn wir also die Abstands- und Hygienevorschriften gut einhalten, können wir die Ansteckungsgefahr senken.“