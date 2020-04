Positive Begleiterscheinungen der Coronakrise: Belgier essen gesünder und kaufen Kochgeräte, Bastel- und Spielzeug

Aus der Verbraucheruntersuchung geht hervor, dass nahezu jeder Belgier selbst zum Kochtopf und Kochlöffel gegriffen hat, um zu Hause selber zu kochen. Das ist ein Drittel mehr im Vergleich zu der Zeit vor dem Lockdown.

Nicht nur selbst, sondern auch gesünder kochen: Fast ein Viertel der Belgier gibt auf die Fragen der Marktforscher an, mehr Obst und Gemüse verzehrt zu haben. Und ein Fünftel will seine Ernährung auch in Zukunft in diesem Sinne umstellen.

Der Handel bestätigt den Trend, den die GfK-Studie ermittelt haben. Roel Dekelver von Delhaize : „Es werden viele gesunde und frische Produkte verkauft. Gemüse, Fleisch und Fisch. Wir sehen deutlich, dass mehr selbst gekocht wird.“