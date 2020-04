Weniger als 1 000 Coronapatienten auf den Intensivstationen

In den letzten 24 Stunden sind 230 Patienten an einer Coronavirusinfektion gestorben. Von diesen Todesfällen wurden 134 in einem Seniorenheim und 93 in einem Krankenhaus registriert. Erstmals liegt die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen unter 1 000. Diese und weitere Zahlen wurden auf der täglichen Pressekonferenz des Nationalen Krisenzentrums bekanntgegeben.