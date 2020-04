Die tägliche Corona-Statistik: 190 Sterbefälle und 210 neue Einlieferungen

In den vergangenen 24 Stunden sind 190 Menschen an einer Coronavirusinfektion in belgischen Krankenhäusern und in Seniorenheimen gestorben. Die Krankenhäuser verzeichneten 210 Neueinlieferungen. Nach der Bekanntgabe der Zahlen blickten die Vertreter des nationalen Krisenzentrums auch voraus auf die mögliche Lockerung, die der nationale Sicherheitsrat am Nachmittag ankündigen soll.