Hilferufe von Jugendlichen wegen familiärer Gewalt hat sich in Flandern verdreifacht

Awel, das Krisentelefon für Kinder- und Jugendliche in Flandern, erhält seit dem Beginn der Sanitärkrise drei Mal mehr Anrufe als in der Zeit davor. Der flämische Jugendminister Benjamin Dalle (CD&V) plädiert für mehr Unterstützung von gefährdeten Jugendlichen: „In Flandern und Brüssel kommt es in den vier Wänden zu dramatischen Situationen.“