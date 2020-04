Nationaler Sicherheitsrat tagt über mögliche Lockerung der Ausgangsbeschränkung

Auch die Wirtschaft erwartet viel vom Ergebnis der Beratung auf höchstem Niveau. Viele Geschäfte und Unternehmen in den nicht essenziellen Sektoren hoffen, dass der Sicherheitsrat ihnen die Wiedereröffnung des Betriebs am 4. Mai gestattet und dieser die Schutzmaßnahmen für Belegschaft und Kunden verdeutlicht. Die GEES-Experten sind vorsichtiger und empfehlen eine Öffnung des Handels erst wieder am 18. Mai. Für den Einzelhandel wird auch der 11. Mai als Datum für einen Neustart genannt.

Restaurants und Gaststätten sollen allerdings noch länger geschlossen bleiben, wenn es nach dem in dieser Woche durchgesickerten Bericht der Expertengruppe geht. Frühestens am 8. Juni wird dem Gaststätten- und Restaurantgewerbe in Aussicht gestellt.