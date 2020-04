Brussels Airlines plant weiterhin eine Wiederaufnahme der Flüge ab dem 15. Mai

Die belgischen Fluggesellschaft und Lufthansa-Tochter Brussels Airlines hat in einer Erklärung mitgeteilt, dass sie "zum gegenwärtigen Zeitpunkt" immer noch plant, die Flüge ab dem 15. Mai wieder aufzunehmen. Eine endgültige Entscheidung werde "in den kommenden Tagen" getroffen werden, betonte eine Sprecherin von Brussels Airlines am Samstagmorgen.