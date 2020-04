Coronakrise - Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Phasen: Konkrete Maßnahmen

Die strengen Sicherheitsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden in Belgien mindestens bis zum 3. Mai einschließlich beibehalten. Danach kann mit der Lockerung dieser Maßnahmen begonnen werden, sofern die Umstände dies zulassen. Am Freitagabend hat der Nationale Sicherheitsrat eine Lockerung in verschiedenen Phasen verabschiedet. Die nachfolgenden Daten können je nach Gesundheitslage und Entwicklung des Covis-19-Virus angepasst werden.