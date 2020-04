Covid-19: Belgien hat eine Strategie für den "Ausweg aus der Coronakrise"

Auf der Grundlage eines Gutachtens der Expertengruppe für die Exit Strategy (GEES) hat der Nationale Sicherheitsrat von Belgien unter Leitung von Premierministerin Sophie Wilmès (Foto) am gestrigen Freitag, den 24. April, die schrittweise Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise zu beschlossen. Am vergangenen 12. März hatte die belgische Regierung mit den Regierungen Flanderns, der Wallonien, Brüssel und der Deutschsprachigen Gemeinschaft gemeinsam eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung von Covid-19 in unserem Land zu bremsen.