Die flämischen Küstengemeinden bereiten sich darauf vor, wieder Touristen zu empfangen

Die Regierung teilte am Freitagabend im Anschluss an eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates mit, dass die Möglichkeit eines Tagesausflugs (an die Küste, in die Ardennen oder an einen anderen Ort in Belgien) ab dem 18. Mai geprüft werden soll. Besitzer von Zweitwohnsitzen könnten ab diesem Zeitpunkt möglicherweise auch längere Zeit am Meer verbleiben.

Die zehn Bürgermeister der Küstengemeinden arbeiten daher an den besten Bedingungen für den Empfang von Tagestouristen. Sie arbeiten mit dem Fremdenverkehrsamt der Provinz Westtoer, der Nordsee-Agentur (MDK) und der Interkommunalen Küstenwache (IKWV) zusammen. Ziel ist es, räumliche und zeitliche Spitzenzeiten so gut wie möglich zu bewältigen.

Die Bürgermeister haben für nächste Woche ein Treffen zu diesem Thema geplant. Ziel ist es, einen gemeinsamen Plan zu erstellen und dabei bestimmte Besonderheiten der einzelnen Küstenstädte und -gemeinden zu berücksichtigen.

Auf der anderen Seite hat das Hotel- und Gaststättengewerbe, einer der Schlüsselsektoren an der belgischen Küste, noch keine klare Vorstellung von der Wiederaufnahme seiner Tätigkeit. Sabien Lahaye-Battheu, Präsidentin von Westtoer, forderte zusätzliche Unterstützung für diese Branche. Sie fügte hinzu, dass an der Küste jeder willkommen sei und dass eine Werbekampagne in Flandern und Wallonien geplant werde.