Nur 4,3 % der belgischen Bevölkerung hat Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt

Sciensano erhält alle zwei Wochen etwa 3.000 Proben vom Roten Kreuzes Flandern, Wallonien und Brüssel. "Mit dieser Studie wollen wir herausfinden, wie viel Prozent der gesunden Bevölkerung mit dem Coronavirus kontaminiert wurde. In Kombination mit anderen epidemiologischen Daten, die derzeit von Sciensano erfasst werden, werden diese Ergebnisse einen besseren Überblick über die Zahl der Belgier geben, die wahrscheinlich mit Covid-19 infiziert wurden und dadurch eine mögliche Immunität entwickelt haben", erklärt Dr. Isabelle Desombere, Immunologin bei Sciensano.

Bisher wurden Blutproben in Flandern am 30. März und 14. April und in Wallonien und Brüssel zwischen dem 14. und 16. April entnommen. Diese Blutproben sind nach Angaben des Wissenschaftlichen Instituts für die Öffentliche Gesundheit repräsentativ für die belgische arbeitende Bevölkerung, und 1.327 von ihnen wurden seither getestet.

Sie zeigen, dass sich in Flandern die Seroprävalenz - das Vorhandensein von Antikörpern im Blut, die eine Person wahrscheinlich immun gegen Covid-19 machen - innerhalb von zwei Wochen verdoppelt hat (von 2,1% in den Proben vom 30. März auf 4,1% in denen vom 14. April). So scheint am 14. April 4,3% der belgischen Bevölkerung Antikörper gegen das Coronavirus gebildet zu haben, ohne allzu große Unterschiede zwischen Wallonien, Brüssel und Flandern.