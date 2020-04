Coronakrise: In Belgien starben schon mehr als 7.000 Patienten an Covid-19

In Belgien wurden in den letzten 24 Stunden 178 weitere Covid-19-Tote gemeldet. Insgesamt sind damit schon 7.094 Patienten am Coronavirus gestorben. Im gleichen Zeitraum gab es auch 204 neue Krankenhauseinweisungen. Andererseits wurden 368 Personen aus dem Krankenhaus entlassen.