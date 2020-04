Coronapatientin bringt in Brüssel gesundes Baby zur Welt

Diese überraschende Nachricht hatte erhebliche Konsequenzen für die zwei Tage später geplante Entbindung: Sie konnte nicht in einem gewöhnlichen Kreißsaal, sondern musste in einem Operationssaal stattfinden. Und was es psychisch schwierig machte: Der Vater durfte bei der Entbindung nicht dabei sein. Bei der werdenden Mutter war die Angst groß: Würde ihr Kind auch mit Covid-19 infiziert sein?

Nach der einsamen Entbindung konnte die neue Mutter ihre Tochter nur zwei Minuten lang ins Herz schließen. Danach wurden beide getrennt. Doch später wurden die beiden wieder zusammengeführt, und jetzt dürfen sich Mutter und Vater um ihre Tochter kümmern, wenn auch nur mit einer Mundmaske. Die beiden anderen Kinder der Familie dürfen ihre Mutter jedoch nicht besuchen.

Der neugeborenen Tochter geht es gut. Sie ist noch nicht auf das Coronavirus getestet worden, aber das wird schon bald geschehen. Die Mutter ist überglücklich, dass ihre Tochter die Entbindung gut überstanden hat.