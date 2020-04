Michel D’Hooghe: Noch ist es zu früh wieder Fußball zu spielen

D'Hooghe meint auch, dass die Fußballspieler ihr Verhalten auf dem Spielfeld anpassen müssen. "Oft sieht man Fußballspieler auf das Spielfeld spucken. Das ist tief verwurzelt, aber das wird sich in Zukunft wohl ändern müssen. Ein Verbot des Spuckens wäre eine gute Maßnahme, da es ohnehin nicht hygienisch ist".

"Mit einer Gruppenumarmung ein Tor zu feiern, was ja oft geschieht, kommt unter den gegenwärtigen Umständen auch nicht in Frage. Wie sich die Zukunft entwickeln wird, weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugel. Hoffentlich wird es in Zukunft wieder möglich sein, aber im Moment ist es sicher nicht möglich".