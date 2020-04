Nach Floristenprotest schlägt MP Jambon vor, Muttertag um eine Woche zu verschieben

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon erklärte, die Verschiebung des Muttertags um eine Woche ermögliche es den Müttern "Blumen oder einen Kuchen vor die Haustür zu stellen", ohne sie tatsächlich begrüßen zu können. Familienbesuche sind nämlich erst ab dem 18. Mai erlaubt, wenn sich die Lockerung der Coronarichtlinien bis dann bestätigt.

Viele Menschen fragen sich, warum Bürgerinnen und Bürger ab dem 11. Mai wahrscheinlich Freunde oder Familienangehörige in einem Geschäft treffen können, sie aber noch nicht zu Hause besuchen dürfen. "Was in den Läden geschieht, ist leichter kontrollierbar als das, was hinter den Mauern einer Privatwohnung geschieht", argumentierte Jan Jambon.

"Es ist einfacher, den öffentlichen Raum zu kontrollieren. Aber wenn sich die Situation bis zum 18. Mai günstig entwickelt, wird das Familienleben eine der obersten Prioritäten sein". Er betonte, schon am 4. Mai könne man einen Bekannten beim Sport, zum Beispiel beim Tennis oder Kajakfahren, treffen.

Aber ist es erlaubt, das Auto für eine nicht unbedingt notwendige Fahrt zum Tennisclub zu benutzen? Der flämische Ministerpräsident ruft alle auf, vernünftig zu sein. "Wenn Sie in Genk wohnen und in Ostende Tennis spielen gehen, macht es keinen Sinn. Aber man kann sich natürlich problemlos in seinem Dorf fortbewegen. Es ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes", sagte MP Jan Jambon den Kollegen der VTM Fernsehnachrichten.

(Lesen Sie bitte unter der Fotoarchivbild des flämischen Ministerpräsidenten weiter)