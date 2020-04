Vier neue Wölfe in Wallonien entdeckt: "Belgien wird zum europäischen Treffpunkt für Wölfe"

„Mächtig was los, dort im Hohen Venn", so Jan Loos, der die Wiederansiedlung der Wölfe in unserem Land über Welkomwolf.be aufmerksam verfolgt. "Nach den beiden Männchen, die aus Südeuropa stammen und sich jetzt in den wallonischen Ortschaften Ebly und in Xhoffraix aufhalten, ist in Bütgenbach, im deutschsprachigen Ostbelgien, ein weiterer Wolf aus Frankreich entdeckt worden, ebenfalls ein Männchen".

"Fast zur gleichen Zeit hat sich dem deutschen Wolf Akela, der seit Juni 2018 auf der Hochebene des Hohen Venns lebt, eine Wölfin angeschlossen. Es besteht also eine gute Chance, dass sich dort jetzt ein Rudel bildet. Der Wolf aus dem Hohen Venn ist das erste weibliche Wolfsweibchen in Wallonien seit fast 200 Jahren".