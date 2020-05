Ausangsbeschränkungen: 2,2 Mio. Euro Strafe wegen Verstößen; unbezahlte Forderungen sollen über Steuern eingetrieben werden

"Es sind sicherlich noch viel mehr", so der Sprecher der Bundespolizei, Jonathan Pfund, denn "noch haben nicht alle Gebiete ihre Zahlen eingereicht. "Wir haben wahrscheinlich 60.000 Bußgelder überschritten."



Am häufigsten werden in den Anzeigen "Verstöße gegen die öffentliche Gesundheit" erfasst (22.357). In der Provinz Hennegau wurden diese Fakten am häufigsten erfasst. Die nächsthäufigsten Verstöße waren die Nichtbeachtung des Reiseverbots (19.256) und die Nichtbeachtung des Versammlungsverbots (15.116). Mit weitem Abstand wurden auch andere Fälle in den BNG-Daten erfasst: 440 Personen wurden wegen Nichteinhaltung sozialer Abstandsregeln zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Nichteinhaltung der Öffnungs- und Schließungszeiten der Geschäfte wurde ebenfalls sanktioniert.



Zur Erinnerung: Die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen gilt derzeit bis zum 4. Mai.