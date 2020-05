Covid-19 greift nicht nur die Lungen, sondern auch das Blut an: "Damit hatten wir nicht gerechnet"

Meyfroidt stellt fest, dass es sich dabei um Befunde bei Menschen handelt, die an dem Virus gestorben sind, also um die schwersten Fälle. Er weiß nicht, ob das Blut bei Menschen mit leichten Symptomen betroffen ist. "Ich habe keine Studien gesehen, in denen sie eine Lungenbiopsie bei jemandem gemacht haben, der überlebt hat. Das ist natürlich ein gefährliches Verfahren."

"Meistens sind sowohl die Lungenbläschen von Covid-19 als auch das Blut betroffen. Am Anfang hatten wir nur mit ersterem gerechnet - angegriffene Lungenbläschen, wie bei der klassischen viralen Pneumonie. Wir hatten nicht damit gerechnet, eine so spektakuläre Gerinnung im Blut in diesem Ausmaß zu vorzufinden."