Johnson & Johnson: "Im September ein Corona-Impfstoff am Menschen testen, Anfang 2021 wissen wir, ob er wirkt"

Der Pharmariese Johnson & Johnson testet derzeit einen Corona-Impfstoff an Tieren und wird im September mit den Tests an Menschen beginnen. Das hat der wissenschaftliche Leiter Paul Stoffels in der VRT bekannt gegeben. "Anfang nächsten Jahres werden wir wissen, ob es funktioniert." Und was, wenn ein anderes Unternehmen schneller eine Lösung findet? "Das wäre fantastisch. Das ist mein Ernst!"