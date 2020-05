Lufthansa will belgische Tochter Brussels Airlines nicht fallen lassen

Brussels Airlines braucht dringend Hilfe von der belgischen Bundesregierung. Das Unternehmen verfügt immer noch über genügend finanzielle Mittel, um bis etwa Ende Mai zu überleben. In der Zwischenzeit hat sich die Fluggesellschaft an die belgische Regierung gewandt und bittet um finanzielle Unterstützung. Der Betrag, der derzeit in aller Munde ist, beläuft sich auf 290 Millionen Euro.



Mit einem Brief des CEO des Lufthansa-Konzerns (bestehend aus Lufthansa in Deutschland, der Schweizer Swiss, Austrian in Österreich, Brussels Airlines in Belgien und der Billigfluggesellschaft Eurowings) an Premierministerin Wilmès will das Unternehmen einige Dinge klarstellen: "Es ist wichtig, dass wir profitabel bleiben und dass wir unsere Wettbewerbsposition als Konzern erhalten können."

Die Tatsache, dass die Deutschen so offen betonen, dass sie die Gruppe zusammenhalten wollten und deshalb nicht bereit seien, Brussels Airlines fallen zu lassen, ist wichtig. In den letzten Jahren war der deutsche Kurs um Brussels Airlines nicht immer klar. Viele waren über die deutsche Kommunikation verärgert, und Brussels Airlines fühlte sich manchmal wie das fünfte Rad am Wagen. Dennoch hat Lufthansa in den letzten Jahren stark in Brussels Airlines investiert: mehr als 400 Millionen Euro, ein paar hundert neue Arbeitsplätze und eine Verdoppelung der Passagierzahlen auf über 10 Millionen pro Jahr.