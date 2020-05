Findet Spa-Francorchamps wirklich nicht in dieser Formel-1-Saison statt? Veranstalter in Belgien widerspricht Bildzeitung

Für den Großen Preis von Belgien gäbe es keinen Platz im neuen Kalender. Im Prinzip sind in Belgien alle Großveranstaltungen bis zum 1. September verboten, aber der Nationale Sicherheitsrat hat am vergangenen Freitag keine endgültige Entscheidung über "Sportveranstaltungen hinter verschlossenen Türen" getroffen. Doch der GP in Spa-Francorchamps würde laut Bild in diesem Jahr sicher nicht stattfinden, unabhängig davon, ob das Rennen ohne Fans ausgetragen werden dürfe. Auch die Rennen in Zandvoort und Monza, im stark von Corona getroffenen Norden Italiens, sind definitiv abgesagt.