Verbraucherverbände fordern: Europäische Kommission soll Nutri-Score- Kennzeichnung in der EU verbindlich machen

Eine Koalition aus rund 40 Verbraucherverbänden, politischen Entscheidungsträgern, Akademikern, Herstellern und Lebensmittelhändlern will, dass Nutri-Score, ein System zur Lebensmittelkennzeichnung, in der Europäischen Union obligatorisch wird. Das berichtet Stiftung Warentest in einer Pressemitteilung an diesem Dienstag.